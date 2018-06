Also übernimmt französische Distriwan – Umsatz rund 24 Mio Euro

Emmen (awp) - Der IT-Distributor Also kauft in Frankreich zu und übernimmt den Netzwerk- und Sicherheitsspezialist Distriwan. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Also erwartet den Abschluss der Transaktion laut einer Mitteilung vom Donnerstag in den kommenden Wochen.

Distriwan beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Umsatz von rund 24 Millionen Euro, wie es weiter heisst. Bedient werden hauptsächlich grössere Firmenkunden und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten