Also übernimmt Vertriebsgeschäft von Hewlett Packard in Osteuropa

Emmen (awp) - Der IT-Distributor Also verstärkt seine Aktivitäten im osteuropäischen Raum. Ab dem 1. November 2018 übernimmt er das Vertriebs- und Servicegeschäft von Hewlett Packard Enterprise (HPE) in der Ukraine, Weissrussland und Litauen, wie aus einer Medienmitteilung vom Montag hervorgeht. Damit setze Also seine firmeneigene Strategie weiter um.

Im Zuge der Vereinbarung werde Also separate Gesellschaften in der Ukraine, Weissrussland und

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten