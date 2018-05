Also gründet Finanzierungsgesellschaft – Start in Deutschland

Emmen (awp) - Der IT-Distributor Also erweitert seine Produktpalette um Finanzierungsdienstleistungen. Dazu sei die Also Financial Services GmbH gegründet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Das Angebot startet laut den Angaben in Deutschland, danach soll es in weiteren europäischen Ländern erhältlich sein.

Das neue Angebot richte sich an Reseller, schreibt Also weiter. Während bisher Kundenanfragen im Leasingbereich an externe Partner ... Mehr lesen…

