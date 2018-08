Also gewinnt russischen IT-Distributor als Kunden

Emmen (awp) - Das IT-Unternehmen Also und der russische IT-Distributor Treolan arbeiten künftig zusammen. Es sei eine Partnerschaft unterzeichnet worden, die das Erbringen von Dienstleistungen vorsehe, teilte Also am Donnerstag mit. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

Durch die Partnerschaft mit Treolan profitierten Kunden in Russland von einer "hochmodernen Cloud-Plattform und drastisch reduzierter Komplexität", hiess es weiter. Es sei bereits die sechste solche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten