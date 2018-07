Also expandiert in Osteuropa mit Übernahme von DISS – Umsatz 81 Mio Euro

Emmen (awp) - Der IT-Grosshändler Also übernimmt den slowenischen Software- und IT-Ausrüstungs-Distributor DISS. Das Unternehmen hat 2017 mit rund 70 Mitarbeitern 81 Millionen Euro umgesetzt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

DISS vertreibt Software und IT-Ausrüstung von Anbietern wie HP und HPE. Im Rahmen des Zukaufs hat Also zudem auch die beiden Töchter des Unternehmens übernommen, wie Also am Freitag mitteilte. VAD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten