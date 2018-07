Also ernennt Berlin-Chef zu Verantwortlichem für E-Commerce

Zürich (awp) - Beim IT-Grosshändler Also wird der Berlin-Chef zusätzlich Verantwortlicher für das E-Commerce-Geschäft. Also ernennt Philipp Koch zum "Senior Vice President E-Commerce". Koch solle den Ansatz im Onlinehandel weiterentwickeln, teilte Also am Montag mit.

Koch berichtet direkt an die Konzernleitung und bleibt Leiter des Standortes in Berlin. Koch arbeitet seit 2013 bei Also. Also werde weiterhin stark in die E-Commerce-Präsenz investieren

