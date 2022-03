Alset EHome International-Aktie: Es geht aufwärts!

Die Alset EHome International-Aktie ist gestern um $0,052 (12,10 %) gestiegen und lag bei $0,48. Es wurden zum gestrigen Start in die Woche 38.894.895 Aktien gehandelt. Das Wertpapier konnte in den vergangenen 5 Tagen um 34,76 % steigen und in den zurückliegenden 30 Tagen um 34,85 % nach oben klettern. Am 31. März wird Alset EHome voraussichtlich seine Gewinne veröffentlichen.