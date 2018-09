Als erstes Mietwagen-Unternehmen: Sunny Cars Kunden können ab sofort mit Amazon Pay bezahlen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Der Mietwagen-Experte Sunny Cars hat eine weitere Zahlmethode fürseine Kunden eingeführt: Als erstes Mietwagen-Unternehmen macht esSunny Cars möglich, die Kosten für das Mietauto über die vertrauteund bequeme Bezahlmethode Amazon Pay zu begleichen. Der große Vorteilfür die Sunny Cars Kunden: Sie können einfach und unkompliziert dieAnmeldeinformationen ihres regulären Amazon-Kontos verwenden, umihren Mietwagen zu buchen."Mit Amazon Pay bieten wir unseren Kunden noch mehr Flexibilitätbeim Bezahlen", freut sich Sunny Cars Geschäftsführer ThorstenLehmann. "Die Zahlungsmethode ist nicht nur vertraut und zuverlässig,Kunden wissen vielmehr auch, dass ihnen dadurch keine zusätzlichenKosten entstehen."Das Bezahlen mit Amazon Pay ist denkbar einfach: Nach der Auswahldes gewünschten Fahrzeugs und der Eingabe des vorgesehenenReisezeitraums muss lediglich "Amazon Pay" bei der Bezahlartangeklickt werden. Sobald die Reservierung erfolgt ist, erhält derKunde per E-Mail einen Zahlungslink, um die Zahlung mit Amazon Payabzuschließen.Insgesamt können die Sunny Cars Kunden zukünftig zwischenfolgenden kostenfreien Bezahlmethoden wählen: Amazon Pay,Kreditkarte, SEPA, Paydirekt, Kauf auf Rechnung und PayPal. Dabeiwird das Konto immer erst 14 Tage vor der Anmietung belastet. Zudemsind bei Sunny Cars sämtliche Kundengelder abgesichert.Über Sunny Cars:Sunny Cars wurde vor über 25 Jahren in München gegründet undarbeitet heute mit lokalen Fahrzeugflottenanbietern an mehr als 8.000Mietstationen in über 120 Destinationen zusammen, die seinem hohenQualitäts- und Servicestandard entsprechen. Mietautos von Sunny Carsstehen für ungetrübte Urlaubsstimmung ohne Preisaufschläge: Diewichtigsten Leistungen sind im Preis für den Sunny Cars-Mietwagenenthalten und sorgen für ein sorgloses Fahrvergnügen.Sämtliche Angebote von Sunny Cars sind über das Reisebüro, unterder Internet-Adresse https://www.sunnycars.de oder telefonisch unterder Rufnummer 089 - 82 99 33 900 buchbar.