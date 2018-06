"Als Paul über das Meer kam - Tagebuch einer Begegnung" im ZDF / Auftakt zur vierteiligen Reihe "Auf der Flucht" (FOTO)

Mainz (ots) -Eine ungewöhnliche Freundschaft in einem politisch undweltgeschichtlich brisanten Umfeld: In seinem Dokumentarfilm "AlsPaul über das Meer kam - Tagebuch einer Begegnung" begleitet derBerliner Filmemacher Jakob Preuss den Kameruner Paul während seinergefährlichen und bedrückenden Reise nach Europa. Das ZDF zeigt denDokumentarfilm am Montag, 18. Juni 2018, 23.55 Uhr. Der Film bildetden Auftakt zur Reihe "Auf der Flucht - 4 Filme über eine Welt inBewegung", die Das kleine Fernsehspiel anlässlich desWeltflüchtlingstages am 20. Juni 2018 zeigt.Paul, ein Migrant aus Kamerun, hat sich durch die Sahara bis andie Küste Marokkos durchgeschlagen. Dort wartet er auf eine Chance,über das Meer nach Europa zu gelangen. In den Wäldern bei Nador lerntPaul den Filmemacher Jakob Preuss kennen, der entlang EuropasAußengrenzen auf Recherchereise ist. Paul schafft es, in einemSchlauchboot nach Spanien überzusetzen. Er überlebt - doch diezweitägige Überfahrt kostet die Hälfte seiner Mitreisenden das Leben.Anstatt psychologischer Betreuung erwartet Paul in SpanienAbschiebehaft. Nach seiner Freilassung trifft er den FilmemacherJakob in Granada wieder. Wegen der Wirtschaftskrise in Südeuropa willPaul nach Deutschland weiterreisen, der ehemaligen Kolonialmacht inKamerun und dem Land seiner Träume. Jakob muss sich entscheiden: Wirder Paul aktiv bei seinem Streben nach einem besseren Leben helfenoder bleibt er der beobachtende Filmemacher?Die weiteren Filme der Reihe "Auf der Flucht - 4 Filme über eineWelt in Bewegung" sind: "Implosion" am Montag, 25. Juni 2018, 0.30Uhr, "Geschwister" am Montag 9. Juli 2018, 0.00 Uhr und "Die Flucht"am Montag, 16. Juli 2018, 0.10 Uhr."Als Paul über das Meer kam - Tagebuch einer Begegnung" ist direktnach der TV-Ausstrahlung am 18. Juni 2018 in der ZDFmediathekabrufbar. Alle weiteren Filme der Reihe stehen jeweils sonntags vorAusstrahlung, ab 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.https://presseportal.zdf.de/pm/auf-der-flucht/https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aufderfluchtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell