Als Millionär in den Ruhestand: Top-Aktien, die dich auf diesem Weg weit bringen

Du möchtest als Millionär in den Ruhestand gehen? Für die meisten Investoren ist ein Ansatz ideal geeignet, um dieses Ziel zu erreichen: Nämlich ein Ansatz mit Wachstumsaktien.

Innovative Geschäftsmodelle und stark wachsende Unternehmen können eine wesentliche Veränderung bewirken. Sowohl für Investoren als auch für Konsumenten. Wobei es eben Innovation und Marktwachstum sind, die wesentliche Katalysatoren darstellen.

Riskieren wir daher heute einen Blick auf zwei Top-Aktien, die dich vielleicht alleine nicht mehr als Millionär in den Ruhestand gehen lassen. Aber dir trotzdem dabei behilflich sein könnten, einen Teil des Weges mit dir zu gehen.

Als Millionär in den Ruhestand: Top-Aktie Mercadolibre

Eine erste Top-Aktie, die dir dabei behilflich sein könnte, als Millionär in den Ruhestand zu gehen, ist Mercadolibre (WKN: A0MYNP). Dabei sind es zwei Megatrends und ein besonders starkes Wachstum, die ein Katalysator für Rendite sein können. Sowie eine Bewertung, die noch jede Menge Raum zum performen lassen könnte.

Mercadolibre entwickelt sich nicht nur zum führenden E-Commerce-Akteur Lateinamerikas mit Kernmärkten in Brasilien, Argentinien und Mexico. Nein, sondern außerdem zum führenden digitalen Zahlungsdienstleister. Zudem besitzt der Konzern eine eigene Logistik, Vermögensverwalter, Kreditdienstleister und andere, kleinere Adaptionspunkte in den jeweiligen Megatrends. Das formt einen großartigen Kosmos in einem spannenden und regional großen Markt mit potenziell über 600 Mio. adressierbaren Verbrauchern.

Warum kann Mercadolibre dir helfen, als Millionär in den Ruhestand zu gehen? Ganz einfach: Weil die Wachstumsthese noch immer stimmt. Zuletzt kletterte der Umsatz um 102 % im Jahresvergleich auf 1,7 Mrd. US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 73,6 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,8 wirkt die Bewertung nicht zu teuer. Ohne Zweifel eine spannende, trendstarke Aktie, der vielleicht das Beste erst noch bevorsteht.

Coupang: Großer, fortschrittlicher Markt

Wer als Millionär in den Ruhestand gehen möchte, der könnte auch einen Blick auf die Coupang-Aktie (WKN: A2QQZ2) riskieren. Zwar ist hier die Marktkapitalisierung mit 51,6 Mrd. US-Dollar ebenfalls zu groß, damit dich eine direkte Investition so reich werden lässt. Aber: Ein guter Wegbereiter könnte auch dieser E-Commerce-Akteur sein.

Coupang adressiert den E-Commerce-Markt in Südkorea und setzt zugleich auch auf den Quick-Commerce. Zwei Megatrends, die gerade im eher urbanen Südkorea eine spannende langfristige Chance sein könnten. Vor allem, da die Südkoreaner inzwischen jeden vierten US-Dollar im Onlinehandel ausgeben. Ohne Zweifel ein spannendes Marktpotenzial.

Dabei ist die Logistik von Coupang der größte Wettbewerbsvorteil. Inzwischen kann das Unternehmen Über-Nacht-Lieferungen für viele Waren und Kunden anbieten, was das Momentum auf der Plattform weiter erhöht. Wenn sich das Unternehmen daher konsequent mehr Marktanteile sichert, könnte das eine spannende Top-Aktie sein, die dich deinem Ziel, als Millionär in den Ruhestand zu gehen, zumindest näher bringt.

Neben der Marktkapitalisierung beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf ca. 2,9, was nicht zu teuer erscheint. Vor allem wenn profitables Wachstum möglich ist, könnte das eine Neubewertung der Aktie auslösen.

Der Artikel Als Millionär in den Ruhestand: Top-Aktien, die dich auf diesem Weg weit bringen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Coupang und Mercadolibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Coupang und MercadoLibre.

Motley Fool Deutschland 2021