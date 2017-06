"Als die Hits vom platten Land kamen" - Radio Bremen-Film über Musikunternehmen in Norddeutschland am Mittwoch, 14. Juni, 21.00-21.45 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots) - Bremen-Oberneuland, Holste und Diepholz - drei Ortein der norddeutschen Tiefebene, wo seit einem halben JahrhundertMusikgeschichte geschrieben wird. Nur wenige wissen, dass hier aufdem platten Land große Musikhits produziert wurden. Von Pionieren mitLeidenschaft und klaren Visionen, Bodenständigkeit und Weitsicht undein bisschen norddeutscher Sturheit. Diese Firmen sind noch heuteerfolgreiche Unternehmen, die nicht im musikalischen Mainstreamschwimmen und mit Ihren besonderen Produktionen weltweit anerkanntsind. Der Radio Bremen-Film von János Kereszti und Matthias Grevingin der Reihe "Unsere Geschichte" zeigt die Arbeit damals und heutevon Label, Presswerk und Tonstudio.Das Studio Nord in Bremen-Oberneuland, 1910 als Dorfgasthauserbaut, wurde 1969 von Wolfgang Roloff nach seinen Vorstellungen zumTonstudio eingerichtet und ist eines der ältesten und größtenprivaten Tonstudios in Norddeutschland. Wolfgang Roloff hatte selbstunter dem Künstlernamen "Ronny" eine Karriere als Country-Sängerhingelegt. In seinem Studio nahmen dann Stars wie Rudi Carrell undJames Last ihre Platten auf. Er entdeckte Heintjes Talent undbegleitete seinen internationalen Erfolg als Kinderstar. Auch er hatin Bremen-Oberneuland seine Lieder eingesungen. Noch heute findetsich im ehemaligen Tanzsaal die ursprüngliche Ausstattung der 50erJahre: das handgefertigte Mischpult aus den ersten Tagen, sämtlicheMikrofone und eine der ersten Mehrspurmaschinen. Kombiniert mitmodernster Digitaltechnik ist der Klang aus dem Studio Nordeinzigartig und auch bei modernen Bands gefragt.In Diepholz wurden die Musikproduktionen aus dem Studio Nord zuSchallplatten. Hier hat das Familienunternehmen Pallas seinen Sitz,eine knappe Autostunde von Bremen entfernt. Der Besuch im Presswerkist wie eine Zeitreise. "Das technische Herstellungsverfahren derSchallplatte ist heute genauso wie damals in den 70er oder 60erJahren. Es hat sich nicht geändert", sagt Geschäftsführer HolgerNeumann. Rund zwei Millionen Schallplatten werden hier pro Jahrgepresst, in herkömmlicher Weise, auf den alten Maschinen, die seinGroßvater, der Firmengründer, angeschafft hat. Und wie vor 50 Jahrensitzt ein Mitarbeiter an jeder "Mutter", derSchallplatten-Pressvorlage, und kratzt unter einem Mikroskop miteinem Skalpell die Nickelreste aus den Rillen, damit es keinestörenden Knacker gibt. Pallas in Diepholz ist eines von nur nochfünf großen Presswerken in Europa und die Auftragsbücher sind voll.Das Label Bear Family Records hat früher auch bei Pallas pressenlassen, setzt nun aber überwiegend auf CD. Das Unternehmen mit Sitzin Holste, 30 Kilometer nördlich von Bremen, ist heute aufumfangreiche Retrospektiven spezialisiert. Lebenswerke großer Musikerund Epochen werden in aufwendigen Boxen aufgearbeitet und aus Holstein die ganze Welt verschickt. Richard Weize hat die "Bärenfamilie"vor gut 40 Jahren gegründet. Sein Bauernhaus ist ein riesiges Archivmit Tonbändern, Fotos und Geschäftsunterlagen bekannter und fastvergessener Musiker. Seine Akribie, seltene Aufnahmen aufzustöbernund Musik in einen geschichtlichen Kontext zu stellen, hat ihmmehrere Auszeichnungen, darunter sogar einen Echo eingebracht. Auchmit 75 Jahren sitzt er noch am Schreibtisch und recherchiert nachalten seltenen Aufnahmen.Label, Presswerk und das Tonstudio haben eine große Vergangenheitund sind bis heute erfolgreich. Die Hamburger Indierock-Band "DieSterne" ist extra ins Studio Nord nach Bremen gekommen, um hier einenSong aus ihrem Gründungsjahr 1992 aufzunehmen. "Der Plan ist, diesesLive-Feeling von dem Song zu erhalten. Indem wir jetzt in dem tollenRaum und mit den alten Mikros dasselbe machen, was wir damals gemachthaben. Eine Liveversion", erklärt Sänger Frank Spilker.Fotos sind unter www.ard-foto.de abrufbar.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421.246.41019presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell