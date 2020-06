Als Folge der Nullzinspolitik droht jetzt eine neue Schuldenkrise

Wie

FED-Präsident

Jerome Powell auf einer Pressekonferenz am 10. Juni deutlich

machte, will die amerikanische Notenbank noch lange an ihrer

Nullzinspolitik festhalten. Ihre neusten Prognosen sehen frühestens

Ende 2022 eine erste Zinserhöhung voraus.

Auch die von der Zentralbank durchgeführten Wertpapierkäufe

sollen mindestens auf dem aktuellen Niveau von 120 Mrd. Dollar pro

Monat weitergeführt werden. Die Schuldenspirale soll sich

also…

Den kompletten Artikel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung