Alpinion Medical Systems präsentiert das neue E-CUBE 8 Ultraschallsystem

E-CUBE 8 - der perfekter Begleiter für den täglichen Einsatz.Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Alpinion Medical Systems, dasweltweit agierende Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Seoul,Südkorea, stellt sein neues Ultraschallsystem E-CUBE 8 vor. Esergänzt die bestehende E-CUBE Produktpalette um ein zuverlässigesProdukt mit intelligentem Workflow und herausragender Bildqualität.Für das E-CUBE 8 greift ALPINION auf seine einzigartigeBildgebungsplattform zurück. In Kombination mit dem komplexenBildoptimierungstool Optimal Imaging SuiteTM Plus liefert dasUltraschallsystem klare Bilder mit hoher Auflösung, definiertenGewebegrenzen und reduziertem Rauschen. Dank Dual-Pulse Technologiewerden 2D- und Doppler-Signal unabhängig voneinander erzeugt. DasE-CUBE 8 überzeugt so mit einem stabilen 2D-Bild bei ausgezeichneterDopplerqualität.Mit Volume AdvanceTM stehen erweiterte Möglichkeiten zurVerarbeitung von Volumendaten zur Verfügung. XpeedTM ermöglicht denNutzern eine einfachere und schnellere Aufnahme von optimiertenklinischen Bildern. Zahlreiche weitere Features, wie Elastographie,Live HQTM, Auto IMT, CW oder Needle VisionTM runden das Bild ab undmachen das E-CUBE 8 vielseitig einsetzbar.Die Kombination aus SSD Speicher und einem branchenführendenProzessor garantiert eine hohe Datenverarbeitungs- undRechengeschwindigkeit: in weniger als 1 Minute ist das Systemstartbereit, Patientendaten können schnell aufgerufen und gespeichertwerden.Kompaktes Design und eine optional erhältliche, integrierteBatterie schaffen maximale Flexibilität. Ein ebenfalls optionalerhältlicher Gelwärmer mit drei Temperaturstufen erhöht den Komfortder Patienten.Eine komplett überarbeitete Bedienoberfläche ermöglicht dieintuitive Steuerung des Ultraschallsystems. Der kapazitiveTouchscreen und individuell programmierbare Tasten bieten schnellenZugriff auf die wichtigsten Funktionen und reduzieren dieUntersuchungszeit erheblich. Die herausragende Bildqualität und deroptimierte Workflow machen das E-CUBE 8 zum perfekten Begleiter fürden täglichen Einsatz.Das umfangreiche Schallkopf-Portfolio des E-CUBE 8 schließt HighDensity-Schallköpfe bis 12 MHz und Schallköpfe mit ALPINIONsEinkristall-Technologie Crystal SignatureTM ein. Ebenso kommt dieneue PowerViewTM Technologie für Konvex- und Phased Array-Schallköpfezum Einsatz. Sie bietet eine kostengünstige Alternative zurEinkristall-Technologie bei gleichbleibend hoher Bildqualität undSensitivität.Das leistungsfähige E-CUBE 8 hebt das mittlere Preissegment aufein neues Niveau. Es ist eine sichere Investition in die Zukunft undgarantiert eine Wertbeständigkeit über den gesamtenProduktlebenszyklus.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/586770/Daily_Practice.jpgPressekontakt:Herr Euichul Kwon (Team-Manager Produktmanagement)+82-70-7465-0065euichul.kwon@alpinion.comOriginal-Content von: ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell