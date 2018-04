Alpine Select zahlt für 2017 eine Dividende von 1 Franken je Aktie

Zug (awp) - Die an der SIX kotierte Investmentgesellschaft Alpine Select zahlt für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 1 Franken je Aktie aus. Diese wird in Form einer verrechnungssteuerfreien Rückzahlung aus "Reserve aus Kapitaleinlagen" ausgeschüttet. Im Vorjahr waren 3 Franken je Anteil ausbezahlt worden.

Unter Berücksichtigung der Auszahlung der Vorjahresdividende habe sich der Aktienkurs der Alpine Select-Aktie per Ende 2017 um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten