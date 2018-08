Alpine Select erzielt im Halbjahr auf eigener Aktie eine Performance von 0,46%

Zug (awp) - Die an der SIX kotierte Investmentgesellschaft Alpine Select hat das erste Halbjahr 2018 mit einer positiven Performance abgeschlossen. Die Aktie weise über die ersten sechs Monaten eine Rendite von 0,46 Prozent aus, teilte die Gesellschaft am Montagabend mit. Diese sei nach der Ausschüttung der Dividende von 1 Franken je Aktie erzielt worden.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten