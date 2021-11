Alpine-Aktie: Bereit für einen neuen Höhenflug?

Am Donnerstagabend fragte Benzinga seine Follower auf Twitter, was sie am Freitag zur Eröffnung kaufen würden. Aus den Antworten hat Benzinga einen Ticker für die technische Analyse ausgewählt.

@ricflairtrades und @RichD76656085 kaufen Alpine 4 Holdings, Inc (NASDAQ:ALPP). Ersterer kommentierte, dass sie “die Erträge gekillt” haben.

Alpine 4 hat am Donnerstag nach der Schlussglocke seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht. Der führende Betreiber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



