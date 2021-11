Alpine 4 Holdings Aktie: Unfassbar!

Die Alpine 4 Holdings Inc.(NASDAQ:ALPP) Tochtergesellschaft Vayu Aerospace Corporation hat die Phase 2 des SBIR-Projekts der US Air Force mit dem US-1 als autonomes Fahrzeug für die Sicherheit von Atomwaffen erfolgreich abgeschlossen. Damit geht der US-1 in Phase 3 über und kann nun als Alleinlieferant an die USAF verkauft werden. “Der erfolgreiche Abschluss dieses Phase-2-SBIR-Projekts, das in Phase 3 übergeht, ermöglicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



