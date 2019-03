Alpin Card goes ITB

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Anlässlich der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB)präsentierten der Skicircus, die Schmitten und das Kitzsteinhorn ihren neuenTicket-Verbund.Die ALPIN CARD startet mit Winter 2019/20 und punktet mit einem unendlichenBergerlebnis.Bereits im Skiwinter 2019/20 startet die Ski ALPIN CARD als neuer Schlüssel zuden drei Premium-Skiregionen Skicircus Saalbach Hinterglemm LeogangFieberbrunn, Schmitten in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun. Die neue Karteverspricht mit 408 Pistenkilometern, 119 Anlagen und einem Maximum anAttraktionen - inklusive Gletscher - ein schier unendliches Bergerlebnis undwird so zum Ticket-Highlight im Alpenraum. Mit dem Ticket-Verbund schaffen diedrei Premium-Regionen noch mehr Komfort und Klarheit im Angebot, denn künftiggelten in allen drei Gebieten einheitliche Preise.Die Formel: 1 Ticket + 3 Premium-Regionen = unendliches BergerlebnisDie einfache Formel für das Premium-Bergerlebnis lautet: 1 Ticket und 3Regionen ergeben unendliches Bergerlebnis! Die verschiedenen ALPIN CARDS (SkiAlpin Card von der Tageskarte bis zur Saisonkarte Winter, Hike Alpin Card alsSaisonkarte Sommer sowie die beiden Ganzjahres-Tickets - die 365 Action AlpinCard und die 365 Classic Alpin Card) sind so variantenreich wie das alpineAngebot, das sie eröffnen und bieten den Gästen eine überregionaleErlebnisdichte, die ihresgleichen sucht.IN ALLER KÜRZE: Die neue ALPIN CARD- Schulterschluss zum Ticket-Verbund (Skicircus Saalbach Hinterglemm LeogangFieberbrunn, Schmitten Zell am See, Kitzsteinhorn Kaprun)- 1 Ticket - 3 Regionen - unendliches Bergerlebnis mit Ski-Tages- undMehrtageskarten, 2 Saisonkarten (Ski, Hike) sowie 2 Ganzjahreskarten (365Classic, 365 Action)- das Ticket-Highlight im Alpenraum- 408 Pistenkilometer, 119 Anlagen- Abwechslungsreiches Bergerlebnis inklusive Gletscher- 365 Tage aktivKontakt:Sebastian Schwaiger, M.A. /Bergbahnen Saalbach Hinterglemm Leogang FieberbrunnAlpin CardEberharterweg 3085753 Saalbacht: +43 6541 6271-16sebastian.schwaiger@lift.atOriginal-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell