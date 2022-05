Alphawave startet US-Präsenz mit neuem Büro im Silicon Valley

London, und Toronto (ots/PRNewswire) -Das Büro in San Jose wird die wichtigsten Partner, Geschäfte und Abläufe in Nordamerika unterstützenAlphawave IP (LN: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die weltweite technologische Infrastruktur, gab heute die Eröffnung seiner neuen Niederlassung in San Jose, Kalifornien, bekannt und damit den Start seiner Präsenz in den Vereinigten Staaten.Alphawave geht davon aus, dass die US-Niederlassung bis Ende des Jahres auf mehr als 40 Mitarbeiter anwachsen wird, von denen die meisten im Vertrieb tätig sein werden. Das Labor vor Ort wird die fortschrittlichste Technologie des Unternehmens präsentieren, von IP-Cores und Schnittstellen-Controllern bis hin zu einer Demonstration von 100G-1,6Tbps Datenübertragung.„Da die überwiegende Mehrheit unserer Kunden in Nordamerika - und speziell in den Vereinigten Staaten - ansässig ist, ist das Silicon Valley die natürliche Wahl für unser neues nordamerikanisches Flaggschiff", so Tony Pialis, CEO, Präsident und Mitbegründer von Alphawave. „Unser Büro in San Jose wird die Präsenz des Unternehmens im Silicon Valley und unsere Fähigkeit, Kunden in Nordamerika zu unterstützen, erweitern. Das neue Büro wird auch über eine verbesserte Laboreinrichtung verfügen, in der wir unsere neuesten Konnektivitätslösungen mit wichtigen Partnern in der Branche demonstrieren können"Das neue Büro von Alphawave im Silicon Valley folgt auf den Jahresbericht 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529010-1&h=3092356829&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529010-1%26h%3D2056173793%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.awaveip.com%252Fen%252Fnews-views%252Ffull-year-2021-results-and-q1-2022-trading-update%252F%26a%3D2021%2Bannual%2Bearnings%2Breport&a=Jahresbericht+2021) mit einem Wachstum von über 225% im Vergleich zum Vorjahr und der Vereinbarung zur Übernahme von OpenFive (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529010-1&h=1065259741&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529010-1%26h%3D1097921931%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.awaveip.com%252Fen%252Fnews-views%252Falphawave-ip-announces-definitive-agreement-to-acquire-entire-openfive-business-unit-from-sifive-for-us-210m-in-cash%252F%26a%3Dagreement%2Bto%2Bacquire%2BOpenFive&a=Vereinbarung+zur+%C3%9Cbernahme+von+OpenFive) - die Alphawaves Führungsposition im Bereich Konnektivität, Produktangebot und Kundenstamm weiter ausbauen wird. Die Vision von Alphawave ist es, die weltweite Infrastruktur zu betreiben, um die Datenübertragung schneller, zuverlässiger und effizienter zu machen - für 5G-Mobilfunknetze, Hyperscale-Rechenzentren, KI und andere neue Anwendungen.Alphawave beschäftigt weltweit etwa 170 Mitarbeiter und plant eine weitere globale Expansion durch die OpenFive-Transaktion und das Kundenwachstum. Außerdem wird das Unternehmen bis zur Übernahme von OpenFive im Jahr 2022 eine zweite Niederlassung im Silicon Valley in Milpitas eröffnen.Über Alphawave IPAngesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave einen entscheidenden Bedarf: Sie ermöglicht es, Daten schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch zu übertragen. Alphawave ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur. Unsere IP-Lösungen erfüllen daher die Anforderungen globaler Tier-One-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Computing, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher. Das Unternehmen wurde 2017 in Toronto, Kanada, von einem technischen Expertenteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich auf die am schwierigsten zu lösenden Konnektivitätsprobleme zu konzentrieren. Um mehr über Alphawave IP zu erfahren, besuchen Sie: awaveip.comMarkenzeichenAlle eingetragenen Marken und anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.Medienkontakt:Wynton Yu, Gravitate PR für Alphawave IP,alphawave@gravitatepr.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1812566/Alphawave_IP_Group_Plc_Alphawave Launches_US_Presence_with_New_S.jpgOriginal-Content von: Alphawave IP Group Plc, übermittelt durch news aktuell