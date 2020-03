Alphatec: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Der Kurs der Aktie Alphatec steht am 04.03.2020, 15:34 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 6.08 USD. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsausrüstung" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Alphatec auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Alphatec wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Alphatec auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Alphatec. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 68,02 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Alphatec momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Alphatec auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,32). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Alphatec wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Alphatec wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alphatec vor. Das Kursziel für die Aktie der Alphatec liegt im Mittel wiederum bei 10,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 5,84 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 76,94 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Alphatec insgesamt die Einschätzung "Buy".