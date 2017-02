Alphabet investiert in die Zukunft!

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zu Alphabet die Gemüter der Anleger, denn die Zahlen für das 4. Quartal 2016 waren hervorragend und die Zukunftsaussichten scheinen, so berichtete Rolf Morrien in der letzten Woche, rosig. Wie wird es mit der Google-Mutter weitergehen?

Neuer erster Platz! Mit seinen phänomenalen Zahlen konnte Alphabet sogar den großen Konkurrenten Apple vom Thron im Ranking der wertvollsten Marken der Welt stoßen. Denn sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte Alphabet wieder einen deutlichen Anstieg verzeichnen. Während Alphabet seinen Markenwert um 24% auf 109,5 Mrd. US-Dollar steigern konnte, so das Ranking „Brand Finance Global 500“ der wertvollsten Marken der Welt, verlor Apple sogar 27% an Wert und liegt nun bei 107,1 Mrd. US-Dollar.

Die Quartalszahlen! Im 4. Quartal 2016 konnte Alphabet ein starkes Wachstum verzeichnen, blieb aber dennoch leicht hinter den Analystenschätzungen zurück. Wohl auch, weil das Unternehmen kräftig in die Zukunft investiert. Es konnte dennoch ein Umsatzanstieg von 22% auf 26,06 Mrd. US-Dollar verbucht werden und die Einnahmen aus der Online-Werbung zogen um 17,4% auf 22,4 Mrd. US-Dollar an. Der Nettogewinn zog auf 5,33 Mrd. US-Dollar oder 7,56 US-Dollar je Aktie an, bereinigt um außergewöhnliche Sonderbelastungen lag der Nettogewinn sogar bei 9,36 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz im Geschäftsbereich „Other Bets“ kletterte auf 262 Mio. US-Dollar, die Sparte fuhr allerdings einen operativen Verlust von 1,09 Mrd. US-Dollar ein. Das Geschäft außerhalb der Werbeeinnahmen stieg um 62% auf 3,4 Mrd. US-Dollar an.

Wichtigste Einnahmequelle Werbegeschäft! Die Zahl der Werbeklicks zog um 36 Prozent an, während die Werbepreise erneut um rund neun Prozent fielen. Hintergrund ist der Umstand, dass Google immer mehr Mobile-Werbeanzeigen (für mobile Endgeräte) ausliefert, wo die Werbepreise niedriger liegen.

Der Börsenwert! Hier können sich sowohl Alphabet als auch Apple sehen lassen und da beide Unternehmen immer weiter wachsen, werden die Aktienkurse immer weiter steigen. Dennoch, derzeit hat Alphabet die Nase vorn.

Wird Alphabet die Top-Position halten können? Wir bleiben für Sie am Ball.

