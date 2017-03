Alphabet hangelt sich mustergültig nach oben!

Lieber Leser,

Alphabet konnte zuletzt ein Allzeithoch nach dem nächsten markieren. Aus charttechnischer Sicht sowie aus der technischen Perspektive ist der Weg für einen weiteren Gipfelsturm bereitet. Nach zuletzt nur 0,2 % Gewinn in der zurückliegenden Woche könnte das Tempo allerdings vergleichsweise gering sein. Immerhin stufen alle Bankanalysten, die sich mit dem Wert befassen, die Aktie auf „Kaufen“ ein. Deshalb ist die Aussicht auf eine wenn auch langsame Fortsetzung des Trends gut.

Alphabet: Charttechnisch erstklassig

Zudem hat die Aktie ein charttechnisch erstklassiges Bild geliefert. Sie hangelt sich entlang einer von Anfang November aus konstruierbaren Aufwärtstrendgeraden nach oben und fängt stetig kleinere Kursrücksetzer genau an dieser Geraden wieder ab. Dies ist charttechnisch betrachtet eine Musterentwicklung für eine Aufwärtsentwicklung.

Die gleitenden Kursdurchschnitte beschreiben für die verschiedensten zeitlichen Dimensionen nunmehr einen Aufwärtstrend. Der GD20 für die kürzeste zeitliche Frist ist indes nur minimal entfernt, sodass es zu einem raschen Abwärtstrendwechsel kommen könnte. Mittel- und insbesondere langfristig befinden sich die Kurse hingegen nun mit deutlicherem Polster im Aufwärtstrend.

Der GD200 für die längerfristige zeitliche Dimension ist beispielsweise um gut 10 % vom aktuellen Kurs entfernt.

Dementsprechend befindet sich die Aktie im technisch grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.