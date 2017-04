Alphabet: Ein echter Pionier!

Liebe Leser,

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von Alphabet (Google), denn das Unternehmen hat in den vergangenen knapp zwanzig Jahren echten Pioniergeist bewiesen. Jens Gravenkötter hat sich das Unternehmen in der letzten Woche genauer angesehen. Für Anleger kann sich die Google-Muttergesellschaft Alphabet durchaus lohnen.

Die Historie! Alphabet (Google) wurde 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründet um Informationen zu organisieren und weltweit verfügbar zu machen. Nicht umsonst betreibt das Unternehmen mit einem Marktanteil von rund 82% die weltweit führende Internet-Suchmaschine. Nun wartet der Eintritt in neue Märkte.

Super Entwicklung! Das abgelaufene Geschäftsjahr war hervorragend und der starke Wachstumskurs konnte unverändert fortgesetzt, der Umsatz erneut gesteigert werden. Es wurde über ein Fünftel mehr verdient als noch im Vorjahr und der Umsatz stieg auf 90,2 Mrd $.

Konkurrenzlos! Der Gewinn verbesserte sich um 23,1% auf rund 19,5 Mrd $ und Alphabet ist der Konkurrenz weit davon geschwommen. Doch auch wenn der Konzern immer mehr in Start-up-Unternehmen investiert, bleibt die Kernkompetenz die Suchmaschine Google, denn die hier generierten Werbeeinnahmen sind unerlässlich für den Erfolg des gesamten Konzerns und sind Grundkapital für risikoreichere Geschäfte.

Die Zukunftsvision! Die zentralen Themen der nächsten Jahre werden Virtual Reality und selbstfahrende Autos und ein weiterer wichtiger Punkt sind biometrische Daten im Rahmen einer neuen revolutionären Sicherheitstechnik. Ausreichend Kapital für neue Projekte ist vorhanden und auf Sicht von 6 bis 12 Monaten kann eine überdurchschnittliche Kursentwicklung erfolgen.

Wird Google weiterhin derart erfolgreich neue Territorien beschreiten? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.