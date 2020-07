Alphabet: Wird das ein Doppeltop?

Die Alphabet-Aktie drang am vergangenen Dienstag in der Spitze bis auf 1.587,05 US-Dollar vor und bildete auf diesem Niveau ein neues Allzeithoch aus. Es konnte im weiteren Verlauf der Woche nicht mehr erreicht werden. Insbesondere am Donnerstag setzten stärkere Verkäufe ein. Sie wurden am Freitag nur von einer kleinen Gegenbewegung gekontert.

