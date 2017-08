Alphabet: Wie viel ist der Internet-Gigant wirklich wert?

Liebe Leser,

Google (Alphabet) ist nach Marktkapitalisierung von 638,9 Mrd. US-Dollar der größte Internet-Gigant. Zum Vergleich: Amazon bringt es auf eine Marktkapitalisierung von 465 Mrd. US-Dollar, Alibaba auf 388,5 Mrd. US-Dollar. Gemäß dem Enterprise Value Ansatz beträgt der Unternehmenswert von Google derzeit 548,2 Mrd. US-Dollar. Amazon kommt auf einen Unternehmenswert von 451,2 Mrd. US-Dollar, Alibaba auf 386,5 Mrd. US-Dollar. Der Unterschied zwischen der Marktkapitalisierung und dem Enterprise Value ist die Betrachtung des Fremdkapitals zum derzeitigen Marktpreis.

Fundamentale Kennzahlen

Im Rahmen der Berechnung der Marktkapitalisierung wird nur das Eigenkapital der Aktionäre zum Marktpreis bewertet. Im Enterprise Value Ansatz werden beide Kapitalarten addiert und ebenfalls zum Marktpreis bewertet. Das Kurs-Buch-Verhältnis von Google liegt derzeit bei 4,4. Der faire Buchwert je Aktie liegt damit bei 214,30 US-Dollar. Das erwartete Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 5,9.

Erwartungen an Umsatz und Markttechnik

Per 2016 verzeichnete Google einen Umsatz von 99,3 Mrd. US-Dollar, was einen Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Für dieses Jahr erwartet das Unternehmen einen Anstieg beim Umsatz auf 127,7 Mrd. US-Dollar. Gemäß der Markttechnik befindet sich die Aktie in einem klaren Aufwärtstrend, allerdings wird dieser seit einigen Wochen korrigiert. Ein Überschreiten der oberen Trendbegrenzung bei 1.025 US-Dollar je Aktie, könnte weiteres Aufwärtspotential eröffnen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.