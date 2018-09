Alphabet: Weiterhin im Korrekturmodus!

Im Rahmen ihrer Korrektur im Frühjahr fiel die Alphabet-Aktie am 26. März noch einmal unter die runde 1.000-US-Dollar-Marke zurück und erreichte bei 984,00 US-Dollar ein Tief. Es wurde von den Anlegern zu verstärkten Käufen genutzt, was zur Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends führte. Dieser gipfelte am 27. Juli im aktuellen Allzeithoch von 1.291,44 US-Dollar.

Seit dem Allzeithoch bestimmt eine Konsolidierung das Bild. Sie setzte zunächst nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.