Alphabet: Die Tage der Entscheidung nahen!

Nachdem die Alphabet-Aktie ihre 50-Tagelinie am 4. Oktober in einer dynamischen Bewegung unterschritt, hatte der Kurs über rund sechs Wochen keinen Kontakt mehr zum EMA50. Seit Ende November rückt dieser aber wieder in den Fokus der Anleger, denn die Käufer unternehmen ernsthafte Anläufe, den gleitenden Durchschnitt erneut zu überwinden.

Ein erster Anlauf wurde bereits Ende November gestartet. Er führte am 30. November zu

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.