Alphabet: Startet die Aktie jetzt wieder durch?

Nach der Korrektur in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sieht es für die Alphabet-Aktie in 2019 wieder sehr positiv aus. Ende Dezember konnte bei 976,22 US-Dollar ein Boden gefunden und anschließend eine neue Aufwärtsbewegung gestartet werden. Diese ließ den Kurs am 21. März bis auf 1.231,70 US-Dollar ansteigen und erreichte damit fast die beiden Tops aus dem vergangenen Jahr bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.