Alphabet: Der Rückweg wird schwierig!

Die Alpabet-Aktie konnte am 2. September auf ein neues Allzeithoch bei 1.726,10 US-Dollar ansteigen. Anschließend ging der Kurs in eine scharfe Korrektur über. Sie weist bereits eine dreiteilige Struktur auf, scheint aber immer noch nicht abgeschlossen zu sein. In einer ersten Abwärtswelle fiel der Kurs bis zum 4. September auf seinen 50-Tagedurchschnitt zurück.

Der gleitende Durchschnitt verläuft derzeit bei 1.529,41 US-Dollar



