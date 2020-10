Alphabet: Nutzen die Bullen ihre Chance?

Nach ihrem neuen Allzeithoch bei 1.726,10 US-Dollar ging die Alphabet-Aktie am 2. September in eine Korrektur über. Sie führte den Kurs bis zum 24. September auf ein Tief bei 1.402,15 US-Dollar zurück. Auf diesem Niveau starteten die Bullen eine Gegenbewegung, die auch in der vergangenen Woche weiter fortgesetzt wurde.

Zunächst war es den Käufern gelungen, den 50-Tagedurchschnitt signifikant zu überwinden. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung