Alphabet: Kräftige Gewinnmitnahmen zum Wochenende!

Die Alphabet-Aktie konnte in der vergangenen Woche zunächst ihren im Juni 2019 gestarteten mittelfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Als Lohn für ihre Mühe durften die Bullen am 19. Februar bei 1.530,74 US-Dollar ein neues Allzeithoch feiern. Da das alte Allzeithoch am 11. Februar bei 1.529,88 US-Dollar markiert worden war, hielt sich der Jubel allerdings in Grenzen. Vor dem Wochenende neigten viele Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



