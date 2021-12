Alphabet Inc. C Aktie: Der nächste große Wurf!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Alphabet, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.12.2021, 12:36 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 2934.09 USD.

Wie Alphabet derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 32,31. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Alphabet zahlt die Börse 32,31 Euro. Dies sind 89 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 292,6. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Alphabet-Aktie ein Durchschnitt von 2595,44 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2934,09 USD (+13,05 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 2888,4 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,58 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Alphabet ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Alphabet erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 32 Analystenbewertungen für die Alphabet-Aktie abgegeben. Davon waren 32 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Alphabet-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 3191,86 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 8,79 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (2934,09 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Alphabet somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

