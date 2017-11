Alphabet (Google) will russische News herunterstufen!

Liebe Leser,

in der jüngsten Vergangenheit gerieten die großen US-Technologieunternehmen wie Alphabet (Google), Facebook oder Twitter deutlich in die Kritik, nachdem bekannt geworden war, dass deren Plattformen im großen Stil genutzt wurden, um Falschmeldungen und Hass-Posts zu verbreiten. In mehreren Ländern wurden daher für die Unternehmen rechtliche Auflagen festgesetzt.

Die Unternehmen reagieren zunehmend auf diesen Druck. So hat Facebook kürzlich die Funktion “URL-Preview” dahingehend angepasst, dass Beschreibungen für den eingefügten Link auf der Facebook-Plattform nicht mehr individuell verändert werden können. Der User kann das höchstens auf seiner eigenen Webseite tun. Somit geht man sicher, dass keine Fake-Beschreibungen zu den Links gepostet werden können.

Russische News werden weniger oft angezeigt

Google will einen Schritt weiter gehen. Wie aus einigen Berichten bekannt geworden ist, will das Unternehmen Nachrichten der russischen Agenturen Russia Today und Sputnik bei den Suchergebnissen herunterstufen. Sie werden allerdings nicht gänzlich verbannt. Grund für diesen Schritt ist die Annahme, die beiden Agenturen wären an der Propaganda der russischen Regierung beteiligt gewesen. Ihnen wird vorgeworfen insbesondere im Rahmen der US-Wahlen Falschmeldungen verbreitet zu haben. Beide Agenturen haben diesen Vorwürfen widersprochen. Google ist gemessen an den Umsätzen Alphabets größtes Segment. Per drittes Quartal 2017 betrug der Anteil an den gesamten Umsätzen 86,7 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.