Alphabet (Google) bleibt weiter auf Erfolgskurs!

Liebe Leser,

die Muttergesellschaft der Nachrichten-App Snapchat gabt ihre Aktien zum Debüt an der New Yorker Börse zu einem Stückpreis von 17 Dollar aus.

Zuerst gib es fast 40% nach oben, doch schon wenige Tage nach dem Börsendebüt trat die Aktie den Rückwärtsgang an. Weitere Tiefstkurse sind in Sicht. Ich raten Ihnen: Finger weg von der Snap-Aktie!

Richten Sie Ihren Blick viel lieber auf die beiden Internet-Giganten, die Jahr für Jahr mehr Geld verdienen:

Alphabet (Google) hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr hervorragend entwickelt

Der starke Wachstumskurs konnte unverändert fortgesetzt werden und der Umsatz erneut gesteigert werden. Der Mediengigant hat über ein Fünftel mehr verdient als noch im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 90,2 Mrd. $. Bald könnte die sensationelle Marke von 100 Mrd. $ geknackt werden. Der Gewinn verbesserte sich dabei um 23,1% auf rund 19,5 Mrd. $. Damit hat Alphabet die Konkurrenz vollends hinter sich gelassen.

Kein anderer Konzern kann mit Alphabet mithalten

Auch wenn der Konzern immer mehr in Start-up-Unternehmen investiert, bleibt die Kernkompetenz die Suchmaschine Google. Die hier generierten Werbeeinnahmen sind unerlässlich für den Erfolg des gesamten Konzerns. Sie dienen als Grundkapital, um risikoreichere Geschäfte durchzuführen. Zentrale Themen der nächsten Jahre werden Virtual Reality und selbstfahrende Autos sein. In beiden Projekten ist Alphabet bereits stark investiert.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind biometrische Daten. In Indien läuft gerade ein Pilotprojekt, bei dem Bankdaten mit biometrischen Daten abgeglichen werden sollen. Diese neue Sicherheitstechnik gilt schon jetzt als revolutionär.

Auch wenn Datenschützer sehr skeptisch sind, muss man Alphabet eins lassen: der Konzern ist der Innovationsführer der Welt und hat genügend Kapital, um neue Projekte umzusetzen.

Unternehmensporträt

Alphabet (Google) mit Sitz in Mountain View, USA, wurde am 7. September 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründet. Alphabets Anspruch besteht darin, Informationen zu organisieren und weltweit verfügbar zu machen. Dafür betreibt das Unternehmen mit einem Marktanteil von rund 82% die weltweit führende Internet-Suchmaschine. Der Eintritt in neue Märkte (Google Mobile, Software-Plattform Android, Chrome) rundet die Unternehmensstrategie ab.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.