Alphabet (Google): Wird es dieses Mal klappen?

wie kürzlich berichtet sind Apple und Amazon im Segment TV-Streaming eine Kooperation eingegangen. Amazons Prime Video wird demnächst über die Apple-TV App in über 100 Ländern genutzt werden können. Zwischen Amazon und Alphabet (Google) läuft es derzeit weniger freundlich ab. Während Amazon weiterhin Google-Geräte vom Verkauf auf dem Portal fern hält, hat Google als Antwort darauf den YouTube Dienst von allen Amazon-Geräten genommen.

“Remix” soll den YouTubern einheizen

Google versucht sich derweil mehr im Musik-Streaming. Das macht auch Sinn, denn vor allem über YouTube erfreut sich das Streaming von Musik enormer Beliebtheit. Ab März 2018 soll daher der neue Streaming-Dienst mit dem Namen “Remix” an den Start gehen und so gegenüber Apple Music und Spotify ein Gegengewicht bilden. Der Streaming-Dienst wird sich allerdings nicht nur auf das Abspielen von Musikdateien begrenzen, sondern auch das Anschauen von Musik-Videos ermöglichen.

Kann der ehemalige Warner Music Chef seine Beziehungen spielen lassen?

Dennoch, neu ist der Versuch von Google, im Musik-Streaming Fuß zu fassen, nicht. Bereits in 2011 hatte man Google Play Music gelauncht. In 2014 wurde der kostenpflichtige Dienst YouTube Music Key, aus dem dann kurze Zeit später YouTube Red wurde, an den Start gebracht. Doch beide haben sich nicht erfolgreich entwickeln können. Für “Remix” sieht Google allerdings deutlich bessere Chancen. Speziell für diesen Dienst hatte man den ehemaligen Warner Music Chef Lyor Cohen angeheuert. Warner Music gehört zu den größten Musik Produktionsstätten in den USA.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

