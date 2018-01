Alphabet (Google): Was hat es mit dem eigenen Ad Blocker auf sich?

Lieber Leser,

Alphabet (Google) oder zumindest das Management machen sich noch keine Sorgen über das Wachstum in der Werbebranche, wie aus der kürzlich stattgefundenen Investorenveranstaltung der Credit Suisse im Rahmen einer Präsentation hervorgegangen war. Ein wichtiges Thema für so gut wie alle Werbeplattformen sind die sogenannten Fake News. Per rechtlicher Auflage wurden Unternehmen von einigen Ländern zu Strafen verdonnert, sofern sie nicht in der Lage sind Hass-Kommentare, Fake News oder ähnliches innerhalb von einigen Stunden zu entfernen.

Kommen mehr Kosten auf die Unternehmen zu?

Facebook hat im Rahmen der Q3-Ergebnisse gewarnt, dass sich die Profitabilität aufgrund der neuen Investitionen in die Bekämpfung der Fake News abschwächen könnte. Google gab vor Kurzem bekannt, 10.000 Mitarbeiter einstellen zu wollen, die kontinuierlich YouTube Videos prüfen und wenn notwendig löschen sollen. Bereits einige Zeit zuvor wurde die Kommentarfunktion entfernt. Die 10.000 zusätzlichen Einstellungen würden sicherlich ein Kostenrisiko für Alphabet darstellen. Doch wie CBO Schindler auf der Konferenz ebenfalls beteuerte, arbeitet das Unternehmen an einer technischen Lösung für das Problem, dass die Effizienz bei der Prüfung der Videos steigern wird.

Der eigene Ad Blocker soll es richten

Derweil hat Google angekündigt, einen eigenen Ad Blocker auf den Markt zu bringen, der in den Chrome Browser integriert werden soll. Der Browser ist gemäß einem Marktanteil von 55 % führend und das mit einem enormen Vorsprung, gefolgt von Safari mit einem geringen Anteil von 15 %. Laut einer Schätzung sollen ca. 25 % aller User in den USA einen Ad Blocker benutzen. In 2014 waren es noch 14 %. Für Unternehmen wie Google oder Facebook sind Ad Blocker geschäftsschädigend. Der Ad Blocker von Google soll in erster Linie dafür sorgen, dass der Unterschied zwischen guter und qualitativ schlechter Werbung Berücksichtigung findet.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.