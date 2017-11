Alphabet (Google): Teuer erkaufter Umsatz?

Liebe Leser,

Alphabet (Google) hat in der vergangenen Woche die Ergebnisse per drittes Quartal 2017 vorgelegt. Den Umsatz konnte das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr auf 27,8 Mrd. US-Dollar um 24 % steigern. Analysten erwarteten im Mittel einen Umsatz in der Höhe von 27,2 Mrd. US-Dollar. Insbesondere Werbeeinnahmen haben zu dem Umsatzanstieg beigetragen.

Die Umsätze im Segment “Advertising” stiegen um 21,4 % auf 24,1 Mrd. US-Dollar. Im zweiten Quartal betrug der Anstieg noch 21 % nach 22 % im ersten Quartal. Damit hatte die Wachstumsrate im zweiten Quartal eine kleine Delle verzeichnet, schnellte aber per drittes Quartal deutlich nach oben. Trotz der Delle hatte Alphabet fünfzehn Quartale infolge ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielen können. Das Ergebnis je Aktie betrug 9,57 US-Dollar, nach 7,25 US-Dollar im Vorjahr. Ein Plus von 32 %. Analysten hatten 8,33 US-Dollar erwartet.

Traffic Akquisition Costs steigen

Trotz des starken Umsatzanstiegs werden immer wieder Sorgen darüber laut, dass Alphabet sich den Umsatz durch höher werdende Ausgaben erkaufen muss. Dargestellt über die Traffic Akquisition Costs (TAC) wird dieser Umstand deutlich. Die TAC werden über das Verhältnis zwischen dem Umsatz und den Kosten für den Traffic errechnet. Im dritten Quartal betrugen die Werbeeinnahmen 24,1 Mrd. US-Dollar und die Ausgaben für den nötigen Traffc lagen bei 5,5 Mrd. US-Dollar. Das macht TAC von 23 %. Ein Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 2 %. In Q2 2017 lagen die TAC bei 22 %. Das Management sieht es gelassen. Der größte Anteil der TAC ginge an Tech-Giganten wie Apple oder Samsung. Und solange diese gut performen, dürfte auch Alphabet am Ende daran verdienen, so die Meinung.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.