Alphabet (Google): Q1 Ergebnisse im Überblick!

Alphabet (Google) hat am Montag die Ergebnisse per erstes Geschäftsquartal 2018 präsentiert und dabei auf den ersten Blick die Analystenprognosen geschlagen. Der Kurs der Aktie reagierte nachbörslich zunächst positiv, doch dann schien den Anlegern doch etwas nicht ganz zu gefallen, denn kurzfristig brach der Wert wieder ein. Schauen wir in die Details.

Umsatz steigt über den Erwartungen

Per erstes Quartal 2018 hat Google ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.