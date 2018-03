Alphabet: Google-Konkurrent will mit Videodienst an die Börse!

Liebe Leser,

bekommt der Technologieriese Alphabet demnächst Schwierigkeiten? Der chinesische Google-Konkurrent Baidu will seinen Videodienst iQiyi, welcher Filme und Serien im Netflix-Stil anbietet, demnächst an der Börse in den USA platzieren. Und auf diese Weise bis zu 2,7 Milliarden Dollar bei Investoren einsammeln. Laut Baidu soll das Geld vor allem für den Ausbau des heimischen Angebots verwendet werden. Doch auch langfristig ist ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.