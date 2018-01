Alphabet (Google): Ist das Wachstum in der digitalen Werbebranche vorbei?

Lieber Leser,

Alphabets Google ist eine der größten Online-Werbeplattformen der Welt. In Q3 2017 betrug der Anteil der Sparte an den gesamten Umsätzen von Alphabet 86,7 %. Facebooks Werbeumsätze nehmen 98,2 % der gesamten Umsätze des Unternehmens ein. Auch die Unternehmen Twitter, Snap oder Baidu generieren ihre hauptsächlichen Einnahmen durch Werbung.

Große Werbeagentur verzeichnet rückläufige Umsätze

Im Rahmen der letzten Quartalsergebnisse haben einige der großen Werbeagenturen aus den USA, wie etwa WPP, schwächere Ergebnisse verzeichnet. Für viele Anleger, vor allem auch in Aktien der oben genannten Unternehmen, wirkte das wie eine Art Weckruf. Schnell machte sich die Befürchtung breit, das Wachstum in der digitalen Werbebranche könnte sich demnächst abschwächen.

Automatisiertes Advertising stellt Dienstleistung von Werbeagenturen infrage

Doch für die schwachen Ergebnisse bei WPP könnte nicht nur eine verringerte Bereitschaft seitens der Werbenden für höhere Marketingausgaben verantwortlich gewesen sein. Sondern der Umstand, dass die von den Technologieunternehmen bereitgestellte Automatisierung bei der Ad-Erstellung und schließlich Bereitstellung deren Dienstleistungen in vielen Fällen nicht mehr erfordert.

Darum profitiert Google und Co von dieser Entwicklung

Auch wenn Google und Co. nicht bewusst planen, Werbeagenturen Marktanteile wegzunehmen, so ist es naheliegend, dass die Automatisierung auch vor diesen nicht Halt machen wird. Marketing zu betreiben, wird ein notwendiges Mittel für viele Unternehmen bleiben. Doch ob sie am Ende bereit sind, für eine Leistung mehr zu zahlen, als Ihnen die Werbeplattformen direkt ermöglichen, kann infrage gestellt werden. Für Alphabets Umsätze ist das jedoch eher positiv.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.