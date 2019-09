Alphabet: Erneuter Rückschlag für die Bullen!

Bei der Alphabet-Aktie sind die Bullen in der vergangenen Woche erneut daran gescheitert, den Widerstand bei 1.250,00 US-Dollar zu überwinden. An mehreren Tagen bemühten sich die Käufer, den Kurs der Aktie über den Widerstand ansteigen zu lassen. Doch der Verkaufsdruck war in allen Fällen zu hoch. Am Freitag hat er den Kurs im Tief bis auf 1.215,20 US-Dollar zurückfallen lassen.

