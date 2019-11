Alphabet: Entscheidet sich die weitere Entwicklung gleich am Montag?

Konnte man bis Mitte November noch davon sprechen, dass die Alphabet-Aktie ihren am 3. Oktober gestarteten Anstieg unbeirrt fortsetzt, muss nun davon ausgegangen werden, dass zumindest eine etwas umfangreichere Konsolidierung gestartet wurde, denn der Kurs ging am 15. November nach dem neuen Allzeithoch bei 1.333,54 US-Dollar in eine Korrektur über.

Da diese in der Vorwoche ohne Unterbrechung fortgesetzt wurde, hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung