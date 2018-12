Alphabet: Der Ausbruch wird verkauft!

Die Alphabet Aktie hat im Oktober und November zweimal die runde 1.000,00-US-Dollar-Marke verteidigt. Kurz vor dem Erreichen der Unterstützung zeigten sich die Käufer und trieben den Kurs der Aktie wieder in höhere Regionen. Ende November konnte erstmals seit Anfang Oktober sogar die 50-Tagelinie bei 1.100,99 US-Dollar wieder erreicht und überwunden werden.

In der Spitze stieg der Kurs am Montag bis auf 1.135,00 US-Dollar an. Nachhaltig war ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.