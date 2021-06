Alphabet-Aktie: Zeit, sich anderweitig umzusehen!

Von $1726 auf $2435: GOOGL ist in letzter Zeit auf einem Höhenflug, da es die Kraft seiner etablierten Geschäftsbereiche wie Suche nutzt, um in neue Kategorien wie Gesundheitswesen und erweiterte Realität vorzustoßen. In der Tat malt der Beat auf der Straße GOOGL als ein Wertpapier, das man im kommenden Jahr und länger besitzen sollte, wenn sich die Wetten so auszahlen, wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung