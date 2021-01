Alphabet Aktie: Waymo wirft den Begriff “Self-Driving” über Bord!

Die Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) Tochter Waymo gab in ihrem Blog bekannt, dass das Unternehmen seine Mobilitätsdienste fortan als “vollständig autonome Fahrtechnologie” ansprechen und den Begriff “selbstfahrend” weglassen wird. Beginnend mit der Bezeichnung “vollautonomes Fahren” erklärte Waymo in seinem Blog, dass sich seine Technologie deutlich von den Fahrerassistenzsystemen anderer Autohersteller unterscheidet, die einen menschlichen Eingriff erfordern. Während Waymo keinen Autohersteller direkt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung