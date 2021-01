Alphabet Aktie: Wahnsinn!

Am Donnerstag gaben die großen Technologieunternehmen Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Facebook (NASDAQ:FB) und Twitter (NASDAQ:TWTR) ihre Quartalsergebnisse bekannt.

Am Freitagmorgen auf CNBC teilte Jim Cramer seine Gedanken zu den Gewinnberichten der großen Technologieunternehmen mit. Cramer gefielen die Berichte von vier der fünf Unternehmen, wobei Twitter der einzige Bericht war, der Cramer nicht gefiel. “Er hatte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung