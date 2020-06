Alphabet Aktie: Verlässt die Anleger nun der Mut?

In der vergangenen Handelswoche schickten sich die Bullen zunächst an, die Alphabet-Aktie weiter ansteigen zu lassen. Es gelang ihnen, dem Mitte März begonnenen Anstieg fortzusetzen und den Kurs in der Spitze bis auf 1.472,77 US-Dollar ansteigen zu lassen.

Nach dem Statement der US-Notenbank machte sich jedoch auch unter den Alphabet-Anlegern Ernüchterung breit. Die Rallye wurde abgebrochen und der Kurs fiel bis



