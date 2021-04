Alphabet-Aktie: Unfassbar starke Geschäftszahlen!

Auf den Börsenschluss am Dienstag folgte die Präsentation von Alphabets Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021. Diese können mit einem Wort beschrieben werden: Gigantisch! Das Unternehmen konnte nicht nur die Erwartungen der Analysten in fast jeder Sparte übertreffen, sondern kündigte auch ein Aktienrückkaufprogramm an, welches die Anleger überraschte.

Die Umsatzsteigerung um 34 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf 55,3 Milliarden



