Alphabet-Aktie: Schärfere Kontrollen!

Das Bundeskartellamt hat nun härtere Kontrollen gegen Google und seinem Mutterunternehmen Alphabet angekündigt. Kartellwächter hätten laut Behördenpräsident Mundt, „eine überragende marktübergreifende Bedeutung von Google festgestellt.“ Somit unterliegt der Internet-Riese in Zukunft der erweiterten Missbrauchsaufsicht. Wettbewerbshüter sind so in der Lage, zukünftig leichter etwaige wettbewerbsgefährdende Aktionen des US-Unternehmens zu untersagen.

