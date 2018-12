Alphabet-Aktie: Richtet sich der Kurs wieder auf? (Ichimoku-Analyse)

Die Ichimoku-Wolke legt in der Tagesansicht so langsam aber sicher den bärischen Zustand ab, das macht es der Aktie einfacher in sie einzutauchen. Die Standard-Linie liegt über dem Kurs der Alphabet-Aktie, aber unter der Tenkan-Linie. Daraus kann ein zuvor gebildetes Kaufsignal abgeleitet werden. Die verzögerte Linie befindet sich knapp unter dem Kurs und weit unter der Wolke.

Beurteilung des 4-Stundencharts: Mitten in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.